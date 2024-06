I pronostici di sabato 1 giugno | Champions League e non solo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 1 giugno 2024) Idi: riflettori puntati sulla finale dima si giocano anche altri campionati. Il conto alla rovescia sta per terminare: stasera si gioca la finale di, ultimo capitolo della stagione dei club prima di lasciare spazio alle nazionali e agli Europei in Germania. Di fronte ci saranno Real Madrid e Borussia Dortmund in una finale decisamente inaspettata. Non certo per la presenza del Real Madrid che può trionfare per la quindicesima volta in questa competizione, ma per la presenza del Borussia Dortmund, capace di eliminare il PSG nello scorso turno. FInale2024 (LaPresse) – IlVeggente.itInevitabile dare la squadra di Ancelotti come favorita, ma il Borussia Dortmund ha le carte in regola per rendere la finale meno a senso unico di quello che suggeriscono le quote dei bookmaker.