Gli scout invadono Prato Attesi tremila lupetti e coccinelle da tutta la Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 –in quel di, pronti a invadere la città. Suona la carica dei piccoliAgesci, inprovenienti dalaper il raduno regionale dal 14 al 16 giugno. Un bel biglietto da visita per la città che si prepara ad accogliere questa pacifica "invasione" colorandosi di azzurro con le camicie dei piccoli. Ad auspicare una calorosa accoglienza per loro è stato il vescovo Giovanni Nerbini, al termine della solenne messa del Corpus Domini, celebrata giovedì sera, in cattedrale e non piazza Duomo a causa della pioggia (annullata la tradizionale processione). "Mi piacerebbe potessero tornare a casa raccontando delle bellezze della nostra città, della sua singolare composizione sociale, ma soprattutto del suo calore e della sua capacità di accoglienza, quella che Gesù mostrò proprio verso i bambini con grande meraviglia dei suoi discepoli".