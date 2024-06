Germania diversi feriti in una sparatoria a Hagen | in corso vasta operazione di polizia

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 1 giugno 2024) Diverse persone sono rimaste ferite oggi in unascoppiata nel quartiere di Eilpe, a, nel land del Nord Reno-Westfalia, in, dove secondo le autorità locali è inuna “di. Ladella città tedesca, che dista quasi 30 chilometri da Dortmund e conta circa 180mila abitanti, ha fatto sapere che laè avvenuta nella zona della Hochstrasse, dove un numero imprecisato di persone sono rimaste ferite. Le autorità hanno chiesto alla popolazione di evitare la zona. Vista la gravità dell’incidente, il caso è stato affidato alle forze dell’ordine della vicina Dortmund. “Sul posto sono presenti le forze dell’ordine con un ingente schieramento”, ha fatto sapere lalocale. “Si prega di evitare la zona per il momento”.