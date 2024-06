Festival dei Cammini al via Una sinergia tra vallate con due vescovi a braccetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) MONTERCHI Un evento che cementa ancora di più la valle bagnata dal Tevere, rendendo sempre più flebile il confine di regione fra Toscana e Umbria. Idelle diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e di Gubbio-Città di Castello, rispettivamente Andrea Migliavacca e Luciano Paolucci Bedini, erano nel pomeriggio di giovedì al teatro comunale di Monterchi per il primo atto altotiberino deldeidi Francesco. Duegiovani e amici fra di loro, i quali hanno molto apprezzato l’idea di ritrovarsi assieme in un anno che è già di celebrazioni francescane (800 anni dalle stigmate e dal dono del saio al conte Alberto Barbolani di Montauto) per trattare il tema portante che lega dono, comunità e futuro. "Il cammino che parte da Firenze, passa per la Verna, scende ad Assisi e arriva fino a Roma, è un grande dono per tutti noi – ha detto monsignor Paolucci Bedini – perché ci costringe a riconsiderare un qualcosa di prezioso che abbiamo nei nostri territori, un collegamento fra borghi ebelli e preziosi, fatti di storia, cultura, vitalità e spiritualità".