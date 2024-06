Corridonia è una città cardioprotetta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) "da oggi è realtà", ecco il progetto svelato nella sala consiliare del Municipio, promosso dall’associazione provinciale Cives odv (Coordinamento Infermieri Volontari Emergenze Sanitarie) di Macerata, guidata da Sistino Tamagnini. Ad illustrare l’iniziativa è stata anche la consigliera comunale con delega alle politiche per la salute, Valentina Fioretti, affiancata dal sindaco Giuliana Giampaoli e dalla vice Nelia Calvigioni, insieme con i rappresentanti delle farmacie "Guglini", "Blasi", "San Claudio", la Croce Verde di, Protezione Civile e l’Avis locale che, attraverso le loro donazioni hanno reso possibile l’attuazione del progetto, denominato appunto "". Ieri sono state così ripercorse le origini dell’idea e le varie fasi che verranno attuate da ora in avanti in favore della cittadinanza.