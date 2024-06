Ceffoni ceffoni ceffoni Ma basterebbe argomentare e non alzar la voce

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 1 giugno 2024) Che siano passati quarant’anni e dunque una vita, pare impossibile. Eppur in tempo di contrapposti fascisti e antifascisti italiani sono davvero passati quarant’anni da quando un giovine intellettuale di destra, Stenio Solinas, che fino a quel momento non avevo mai incontrato, mi si avvicinò congarbata a chiedermi se poteva darmi la mano nel segno del saluto da dare nientemeno a uno di sinistra quale io ero. Insomma non era così semplice che quarant’anni fa due coetanei si scambiassero la mano pur rappresentando due diversi e opposti marchi politici. Ovvio che alla richiesta di Solinas io rispondessi più che positivamente, ci mancava altro che mi rifiutassi di stringere la mano a un mio coetaneo che sapevo essere un intellettuale di valore e una persona per bene.