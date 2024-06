Calciomercato Milan Youssouf Fofana apre alla cessione e ora Moncada…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 1 giugno 2024)ha apertoe adesso il direttore dell’area tecnica Moncada può affondare il colpo. Il punto Il centrocampista del Monacoavrebbe aperto al trasferimento e adesso il direttore dell’area tecnica delGeoffrey Moncada potrebbe affondare il primo colpo del. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport. Dopo la prima avventura con lo Strasburgo, club con cui esordisce in Ligue 1 nel 2018, nel 2020, il giocatore in questione si è trasferito al Monaco, dove si è imposto in fretta ed è diventato il punto di riferimento del centrocampo. Nel 2022 ha anche partecipatospedizione con la nazionale francese per il Mondiale in Qatar. Questa, per, è stata la stagione della consacrazione, tanto che il francese è riuscito a collezionare 35 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno ben 4 goal.