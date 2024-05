Fonte : servizitelevideo.rai di 30 mag 2024

13. La 39enne è stata oltre un anno in carcere a Budapest ed è sotto processo per tentato omicidio, per il pestaggio di due neonazisti nella capitale ungherese al quale avrebbe partecipato. 35 L'indirizzo di Budapest in cui da pochi giorni si trova ai domiciliari Ilaria Salis è stato pubblicato su un sito dell'estrema destra ungherese, con una "dedica speciale e l'offerta di una 'cosina gradita'": lo denuncia l'associazione Giuristi democratici, designata come osservatore internazionale al processo contro l'insegnante milanese.

Salis minacciata da neonazi ungheresi