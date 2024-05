Fonte : firenzepost di 30 mag 2024

Due arresti. . La Polizia di Stato ha arrestato in via Calimala, all’interno di un noto negozio di abbigliamento, due cittadini stranieri di 18 e 33 anni, accusati di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e denunciato una 17enne per lo stesso reato L'articolo Firenze: comprano in via Calimala con carte di credito rubate.

Firenze | comprano in via Calimala con carte di credito rubate Due arresti Denunciata una minorenne