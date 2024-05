Fano Aiello allenatore il club inizia a pagare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Sarà Antoniol’delper la prossima stagione in Eccellenza.ha firmato un contratto biennale che lascia preludere a un progetto che potrebbe prevedere una eventuale risalita in breve tempo. Magari anche attraverso il ripescaggio. Come conferma lo stesso presidente Salvatore Guida: "Questa scelta esprime una chiara volontà di dare seguito al percorso sportivo che prevede tra l’altro la presentazione della domanda di ripescaggio". Il 53enne tecnico nativo di Legnano viene dalle giovanili dell’Avellino e dall’Alberga che ha allenato per quasi tutto il girone di ritorno e ancora prima dalla Nuova Florida e San Luca. Negli anni precedenti ha guidato Milano City e Saronno in Eccellenza, Viareggio, San Marino, Novese in D.