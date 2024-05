Europei di calcio 2024 chi è l’arbitro tedesco Daniel Siebert

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024)è un arbitro, nato a Berlino il 4 maggio 1984. Comincia ad arbitrare molto giovane, nel 1998, ma riesce a raggiungere la massima lega nel 2012. Solo tre anni più tardi, nel 2015, diventa un arbitro Fifa. Durante la stagione 2023/24ha diretto 16 partite in Bundesliga, tra cui lo scontro tra Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund sia durante il girone d'andata sia durante il girone di ritorno, entrambi conclusi con il risultato di 1-1. Clement Turpin a Euro, chi èfrancese In Bundesliga 2 sono 6 gli incontri diretti dal, mentre solo una partita è stata da lui arbitrata in Coppa di Germania, l’ottavo di finale tra Saarbrücken ed Eintracht Francoforte, vinta per 2-0 dai padroni di casa. In questa competizione, durante la stagione 2022/23, è stato lui a dirigere la finale vinta dal Lipsia, grazie alle reti di Christofer Nkunku e Dominic Szoboszlai, sempre ai danni dell’Eintracht Francoforte.