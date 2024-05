Ucciso a 16 anni al Novi Sad In cella il secondo indagato estradato dal Regno Unito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) E’ stato arrestato lunedì sera su ordinanza di custodia cautelare in carcere dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Modena, il 24enne pakistano accusato insieme ad altri due connazionali dell’omicidio del 16enne Moahmmad Arham, avvenuto il 31 marzo dello scorso anno alSad. Il giovane, al pari degli altri indagati, risponde anche di duplice tentato omicidio di altri due stranieri sempre nell’ambito della maxi rissa avvenuta quel giorno. Ieri l’imputato,dalall’esito di una lunga ed articolata procedura durata ben dieci mesi e arrestato in serata a Fiumicino, è comparso in aula davanti al Gip per l’interrogatorio e poi davanti al Gup per l’udienza preliminare insieme al connazionale. Per quest’ultimo, però, arrestato alla stazione dei treni lo scorso giugno dopo una breve latitanza, il legale ha presentato eccezione di incompetenza, contestando la prova auxologica che lo dichiarerebbe maggiorenne.