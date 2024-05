AEW | Arn Anderson lascia la compagnia dopo 4 anni

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Arn, membro della WWE Hall of Fame, ha annunciato la sua partenza dalla AEW una volta che il suo contratto scadrà il 31 maggio. Nella sua dichiarazione sul The ARN Show,ha riflettuto sulla sua lunga carriera nel wrestling professionistico e ha espresso la sua gratitudine. “Una cosa che la gente sa è che sono molto grato di essere stato in questo settore per 42. Ho spesso detto che questo business non mi deve nulla, io devo tutto a questo business. Alla fine della mia carriera, sono stato molto fortunato a lavorare per la AEW e Tony Khan negli ultimi quattro. È una grande persona, ha preso il business del wrestling e gli ha dato un’altra opzione e un’intera altra categoria di ciò che il wrestling professionistico è percepito essere, o può essere, o sarà, o è stato, quindi volevo solo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato lì.