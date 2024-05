AEW | Adam Copeland registra il marchio THE BROOD

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Pochi giorni fa, All Elite Wrestling ha tenuto il suo evento Double or Nothing 2024 a Las Vegas, Nevada. Il PPV ha incluso diversi incontri di rilievo, come la vittoria disu Malakai Black in un match “Barbed Wire Steel Cage” per il Titolo TNT. La performance del wrestler canadese, ha sorpreso molti fan. La comparsa del logo di Thesullo schermo è stata una grande sorpresa per molti, dato che The Rated R Superstar faceva parte di questo team insieme a Gangrel e Christian Cage nei suoi primi anni in WWE. PWInsider ha spiegato come sia stato possibile utilizzare quel nome:hato i diritti di THEpresso l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti, con il sostegno dell’azienda No Laughing Matter, LLC.