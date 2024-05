Nikola Jokic a Busto Arsizio | l’Mvp della Nba a un’asta di cavalli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Dai playoff Nba adi. Così, tre volte Mvplega e campione nel 2023, sembra smaltire la delusione per l’eliminazione dei suoi Denver Nuggets: come da tradizione, la stella serba preferisce passare la sua off season tra maneggi e ippodromi piuttosto che in spiaggia o in locali alla moda come fanno tantissimi suoi colleghi. Un periodo lontano dalla pallacanestro quest’anno è sicuramente più che necessario per ricaricare le batterie di “The Joker”. La delusione per l’eliminazione al secondo turno dei playoff è stata di quelle cocenti. La squadra del campione serbo sembrava aver tutto per riconfermarsi campioni nella lega di pallacanestro più competitiva al mondo ma, sulla loro strada,e compagni hanno dovuto arrendersi ai Minnesota Timberwolves di Anthony Edwards che, in una pazzesca gara 7, sono riusciti a espugnare la Ball Arena di Denver con una clamorosa rimonta da meno 20, mettendo così fine alla stagione die compagni.