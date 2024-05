Verona-Inter - l’ultima della stagione in realtà è un nuovo inizio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 26 maggio 2024)partitae non ha nulla da dire né per l’una né per l’altra squadra. Ma alle 20.45 di stasera, in, ci sono tanti significati aggiuntivi dopo tutto quello che è successo. LA RIPARTENZA –avvia unciclo, quello di Oaktree. Il fondo americano da mercoledì è ufficialmente ilproprietario del club, dopo aver rilevato le azioni da Steven Zhang che non è riuscito a ripagare il prestito. Quella di oggi risulta essere quindi la prima partita con il cambio di proprietà, anche se è chiaro che i veri risvolti si vedranno dalla prossima. Meglio però iniziare bene, anche per dare il giusto slancio a uno scossone che si è concretizzato tutto negli ultimi otto giorni, perché fino al comunicato del presidente ormai uscente non si pensava a questo scenario. Anche se la sensazione è che si procederà sulla linea dell’assoluta continuità.