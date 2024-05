Verona-Inter 2-3 | FINISCE LA STAGIONE DELLO SCUDETTO LIVE

(Di domenica 26 maggio 2024), partita della trentottesima giornata di Serie A 2023-24: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida gli scaligeri allenati da Marco Baroni. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio “Marcantonio Bentegodi” di. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP2-2ufficialmente ladel ventesimodell’: 1-1 a. Arnautovic chiude con una doppietta. 90’+3? FINITA! 90’+2? GOL DI SANCHEZ, RETE ANNULLATA PER FUORIGIOCO! 90? CONCESSI TRE MINUTI DI RECUPERO! 87? MURO PERILLI! Altra prodezza del secondo portiere del, che sbarra la strada ancora a Frattesi. 83? MAMMA MIA CHE COSA E’ SUCCESSOOOO! Sanchez fa la torre per Frattesi, che calcia verso la porta e Vinagre prova a salvare ma becca una clamorosa traversa-linea sfiorando l’autogol.

