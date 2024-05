Primavera e Sprint Vespa show in Cina

(Di domenica 26 maggio 2024) Le nuove150 e150 hanno fatto il debutto sul mercato cinese con un grande evento che si è svolto a Shanghai, nuovo punto di riferimento culturale della metropoli cinese, in una fusione di culture, design, italian style e moda. Alla serata hanno preso parte star del mondo asiatico e istituzioni, tra le quali la Console Generale d’Italia a Shanghai, Tiziana D’Angelo. Oltre alle nuove, è stata presentata la nuovissima collezione di abbigliamentoDEC. Ispirata alla fabbrica e al museo Piaggio, questa nuova collezione è l’espressione del brandnel mondo lifestyle e mette in mostra i più fini dettagli dello stile italiano.è stata sempre un brand globale, unendo generazioni di continenti e culture diverse e oggi, con oltre 19 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo dal 1946 ad oggi, è una straordinaria ambasciatrice dello stile, del design e della tecnologia italiana.

Vespa è pronta a scaldare anche i cuori “a mandorla”. Almeno a giudicare dalla presentazione in pompa magna dei modelli Primavera 150 e Sprint 150, che hanno debuttato sul mercato cinese con un grande evento che si è tenuto a Shanghai e che testimonia, ove ce ne fosse ancora bisogno, di come Vespa sia ormai considerata un ambasciatore del made in Italy e, soprattutto, un brand globale. ilfattoquotidiano

