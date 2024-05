L' Udinese vince e si salva - Frosinone in serie B

Finale incredibile per quel che concerne la lotta salvezza. l’Empoli batte la Roma all’ultimo respiro per 2-1 e si salva mandano in Serie B il Frosinone . I ragazzi di Eusebio Di Francesco perdono lo scontro diretto contro l’Udinese grazie alla rete di Davis e scendono aritmeticamente nella Serie ... sportface

Prima e importante vittoria in trasferta dei ciociari firmata da Cheddira. Monza - Colpo salvezza del Frosinone, che vince a Monza per 1-0. Prima e importante vittoria in trasferta per gli uomini di Di Francesco, ai quali adesso basterà un pareggio nell'ultima gara interna contro l'Udinese per ... ilgiornaleditalia