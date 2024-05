Hamas | raid Israele a Rafah - 30 morti

(Di domenica 26 maggio 2024) 23.00 "Un attacco aereo israeliano ha ucciso e ferito un gran numero di persone in un'area umanitaria designata vicino alla città di, nell'estremo sud di Gaza". Lo affermano sia la Mezzaluna palestinese sia il governo diche specifica sul bilancio dei: "Sono oltre 30 ipalestinesi". Le forze di difesa israeliane (Idf) "confermano l'attacco nella zona nordovest del distretto didove sono state segnalate decine die feriti" e aggiungono: "I dettagli sono in fase di verifica".

Per la prima volta da dicembre una raffica di razzi è stata lancia ta dalla Striscia di Gaza su Tel Aviv . L’ultimo bombardamento sull’area, infatti, risale a dicembre. L’attacco, rivendicato dalle brigate Qassam, il braccio armato di Hamas , ha fatto scattare le sirene in diverse aree israeliane. ... ilfattoquotidiano

Hamas, oltre 30 morti in raid su campo profughi a Rafah - L'attacco secondo fonti palestinesi ha colpito una "zona umanitaria" designata dallo stesso esercito dello Stato ebraico

Missili israeliani sui civili sfollati da Rafah, decine di morti - Missili israeliani sui civili sfollati da rafah, decine di morti - L’attacco secondo fonti palestinesi ha colpito una “zona umanitaria” designata dallo stesso esercito dello Stato ebraico ... rsi.ch

La Mezzaluna Rossa: «Raid israeliano su Rafah, morti almeno 27 profughi». L'Idf: «Verifiche in corso» - La Corte internazionale di giustizia dell'Aja ha ordinato a Israele di fermare l'offensiva militare a rafah e ha sollecitato ad hamas il 'rilascio immediato e…