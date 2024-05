Empoli - Niang al 93? regala una gioia enorme | salvezza! 2-1 alla Roma

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 26 maggio 2024) L’ha battuto lacon un gol dial 93? e quindi manda clamorosamente il Frosinone in Serie A. La squadra di Nicola esulta mentre i giallorossi di De Rossi chiudono il campionato con una sconfitta ma in Europa League– L’di Davide Nicola ce l’ha fatta: i toscani hanno battuto laal Castellani e quindi conquistano la permanenza in Serie A, condannando il FrosinoneSerie B. L’va subito in vantaggio al 13? con Cancellieri ma lanon ci sta e proprio sul finire del primo tempo pareggia con Aouar. Quando ormai tutto sembra andare verso la retrocessione, ecco che al 93? segna. Il Frosinone nel frattempo va in svantaggio con l’Udinese e quindi l’conquista la. A piangere è la squadra di Eusebio Di Francesco.