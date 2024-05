Ai piedi delle dive Le griffe di San Mauro protagoniste a Cannes

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Il mercato del lusso langue, almeno secondo gli ultimi dati di fatturato rilasciati da colossi come Kering (il gruppo francese guidato da François-Henri Pinault, proprietario, fra l’altro, di Gucci) e Moncler: entrambi sono stati protagonisti, nelle scorse settimane, di clamorosi tonfi in Borsa. La crisi che attanaglia il settore – dovuta principalmente al rallentamento della Cina e, più in generale, all’incertezza sui mercati internazionali - non è una buona notizia per il distretto calzaturiero di SanPascoli, le cui imprese hanno già da tempo lanciato l’allarme, proprio dalle colonne del Carlino. Eppure, qualcosa si muove: lo si vede nei cospicui investimenti dedicati dalle aziende del distretto alla sostenibilità, da un lato, e all’innovazione, dall’altro. Lo si vede, inoltre, curiosando fra i ‘red carpet’ degli eventi internazionali più glamour del momento, dalla 77esima edizione del festival del cinema dial Met Gala 2024, l’evento benefico a cura di Anna Wintour, arcinota direttrice del magazine Vogue.