Affari Tuoi - il luogotenente Carlo e il fratello rischiano e vincono maxy cifra

(Di domenica 26 maggio 2024) Ci voleva l'Arma dei Carabinieri per spezzare il filone negativo che ha caratterizzato le ultime puntate di. Il coraggio dele di Francesco, ha premiato i due fratelli con una ricchissima vincita. Ancora poche serate e calerà il sipario su questa stagione, l'ultima con Amadeus che sembra aver già iniziato a fare il conto alla rovescia.puntata 26 maggio 2024:e Francesco giocano anche per Fiorella Al 18esimo turno,ha finalmente lasciato il posto da pacchista per calarsi nei panni di concorrente. Insieme aldei carabinieri c'era Francesco, suomaggiore. I due vengono da Chieti, Abruzzo, ed hanno saputo intrattenere il pubblico raccontando diversi aneddoti sulla loro movimentata vita.