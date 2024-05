Luka Doncic magico | la sua tripla spinge Dallas sul 2-0 contro Minnesota

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Milano, 25 maggio 2024 - ChiamateloMagic. Un canestro diallo scadere di gara 2 di finale della Western Conference fa volare, che espugna di nuovo il Target Center die vede avvicinarsi lo striscione del traguardo chiamato Nba Finals. Era dai tempi di Dirk Nowitzki che i Mavericks non sognavano così in grande. Il merito - in buonissima parte - è dello sloveno ex Real Madrid, che nel secondo atto della serie con i Timberwolves mette a referto unadoppia da 32 punti, 13 assist e 10 rimbalzi, e infila in faccia a Gobert ladel successo. Per i texani si registrano anche i 20 punti di un decisivo Irving e i 16 di Gafford, mentre dall'altra parte il miglior marcatore è Reid con 23, ma il numero 11 dei locali fallisce l'ultimo tentativo per rispondere all'invenzione di. Il confronto si sposta adesso aè chiamata all'impresa se vuole recuperare il doppio svantaggio, ma in questi playoff ha già dimostrato di saper vincere in trasferta, vedi le tre affermazioni "on the road"Denver nel turno precedente.