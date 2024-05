FIORI NEI JEANS di SILVIA SALEMI è fuori il 31 maggio

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 25 maggio 2024)torna sulle scene con “NEI”, il nuovo brano in radio e in digitale dal 31, che anticipa l’uscita il 21 giugno della raccolta “23 ORE”. Andiamo a saperne di più. Esce “nei” ditorna sulle scene con “NEI” (Dischi dei Sognatori/ Noise Symphony srls / Ada Music Italy), il nuovo brano in radio e in digitale dal 31. Il brano anticipa la raccolta “23 ORE” in uscita il 21 giugno. Conterrà i brani dell’album “23” (2017), i singoli pubblicati negli ultimi anni e 3 canzoni inedite. Cosa rappresenta “nei” di? Caratterizzato da un ritmo irresistibile, “nei” mette in risalto la forza della passione che tiene insieme una coppia anche quando tra due persone nascono incomprensioni e sorgono delle difficoltà. Il progetto “nei” Prodotto da Francesco Tosoni, “nei” è il risultato della collaborazione tra diversi autori che hanno lavorato insieme alla scrittura del testo.