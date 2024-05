Enzo Biagi - chi erano le figlie Bice e Anna

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 maggio 2024): dal matrimonio con Lucia Ghetti sono arrivate le tre, Carla ed. Le prime due hanno seguite le orme del celebre padre divenendo giornaliste., le carriere delleStasera rivedremo il celebre scrittore nel documentario La Nostra Raffaella in onda su Raiuno a partire dalle 21:30 su Raiuno, La primogenita, nata nel 1947 a Bologna ha studiato Lettere all’Università degli Studi di Milano per poi divenire direttrice di Insieme, Intimità e Novella 2000 ed in seguito vicedirettrice di Oggi. Ha collaborato anche con il padre in diverse trasmissioni televisive. Ha provato anche ad avviare una carriera politica, candidandosi a Consigliera Comunale di Milano a sostegno del candidato sindaco Gabriele Albertini. Nel 2008 pubblicò per la Rizzoli Editore un libro dedicato al padre, In viaggio con mio padre, e nel 2012 con la sorella minore Carla, Casa