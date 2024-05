A cinque anni riceve il midollo dal fratellino - ora un nuovo trapianto per il piccolo Mattia

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiHa trovato il coraggio di spezzare il silenzio per dire grazie a chi ha salvato la vita del figlio. Alla persona che ha deciso di donare gli organi al suo bambino, lei, mamma, ha deciso di scrivere una lettera al donatore per ringraziarlo. E’ la storia del, 7, di Vitulano, che al Bambino Gesù di Roma ha ricevuto unda un donatore anonimo. Il secondonel giro di pochi. Ilguerriero nonostante la giovane età, ha già dovuto superare tante difficoltà nella sua vita, a causa di una malattia che lo ha costretto a subire già due trapianti. Era il 2021: lui aveva quattroed era stato attaccato dalla leucemia. Necessario, anzi fondamentale, unosseo compatibile. Inizia il calvario: le prime cure a Napoli all’ospedale Primo Policlinico Luigi Vanvitelli, reparto di oncoematologia pediatrica. Quindi il trasferimento a Roma dove ad agosto di duefa era stato possibile effettuare l’intervento grazie alla donazione delmaggiore Francesco.

