Studiare è un gioco da ragazzi Successo per la masterclass con l’uomo della memoria guinness

(Di venerdì 24 maggio 2024) Con la partecipazione di tre classi del Comprensivo 1 (la 1a C e la 2a delle sezioni A e B) si è conclusa mercoledì a Pietrasanta “è unda”, la “due giorni” di Matteo Salvo, insegnante di tecniche di memorizzazione e apprendimento rapido e primo istruttore di “Mappe Mentali” certificato in Europa che ha tenuto nel salone dell’Annunziata una vera e propria “master class” per gli studenti delle scuole medie. L’iniziativa, gratuita e promossa dal Comune attraverso il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani, in collaborazione con i Comprensivi cittadini, ha raccolto un apprezzamento forte e generale: "Isi sono cimentati con tecniche di apprendimento alternative, diverse da quelle che sono abituati a utilizzare quotidianamente per il loro studio – ha affermato Bresciani – ed è stato un momento importantissimo anche per gli insegnanti, che hanno dimostrato interesse a loro volta.

