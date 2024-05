(Di venerdì 24 maggio 2024) di Mauro Ferrari* Inizia oggi la IV edizione del Festival dellaica, dopo una serie di anteprime a Pontasserchio, nel corso dell’Agrifiera, a S. Casciano Val di Pesa, a Firenze e a Livorno, nelle quali si è trattato di eventi a singolo tema, rispettivamente: agricoltura, viticoltura, arte eica marittima e portuale. Oggi e nei seguenti due giorni, a, il Festival si accende in tutte le aree tematiche e con centinaia di protagonisti che vengono dal mondo delle università, delle spin-off, delle aziende e che si occupano diica e di. Devo ringraziarequesti esperti, perché costituiscono la struttura portante delle varie manifestazioni; nello stesso modo, devo ringraziare le Istituzioni e gli Enti che hanno sostenuto la manifestazione, permettendoci di offrirla gratuitamente aquelli che verranno venire al Festival per partecipare agli incontri con gli esperti e per visitare le esposizioni.

Pisa, 17 aprile 2024 – Si avvicina l’edizione 2024 del Festival della Robotica, l’evento di divulgazione scientifica che vuole presentare a Pisa, da venerdì 24 a domenica 26 maggio, sfide, risultati e applicazioni in tema di robotica e di intelligenza artificiale, richiamando l’attenzione di un pubblico ampio e trasversale, con particolare attenzione per studentesse e studenti, già dalle scuole primarie. lanazione

Pisa capitale dei robot: "La nostra mission:. Intelligenza Artificiale alla portata di tutti" - pisa capitale dei robot: "La nostra mission:. Intelligenza Artificiale alla portata di tutti" - Il professor Mauro Ferrari, direttore scientifico del Festival, delinea il filo conduttore dell’edizione 2024. Tra seminari, dibattiti, esperienze interattive ed emozioni. Per una full immersion tra p ... lanazione

La fascinosa favola di Taurianova Capitale del libro 2024 - La fascinosa favola di Taurianova capitale del libro 2024 - Come fu e come non fu, Taurianova è capitale italiana del libro 2024. Come è potuto accadere – se ci si pensa la cosa ha dello straordinario, chi, sano di mente, con un po’ di memoria storica e di con ... catanzaroinforma

Pisa capitale mondiale dei robot e impazza l'IA - pisa capitale mondiale dei robot e impazza l'IA - pisa torna 'RoboTown', la città dei robot, con la quarta edizione del Festival della Robotica in programma dal 24 al 26 maggio con decine di eventi organizzati nelle varie location cittadine per porta ... ansa