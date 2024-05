Il revisionismo di Milei sulle atrocità commesse durante la dittatura militare

(Di venerdì 24 maggio 2024) In Argentina il presidente Javiercontinua a esprimere posizioni negazioniste sui crimini commessi dalla giuntaladi Jorge Rafael Videla (1976-1983) e ne propone una rilettura indulgente. Il leader del partito La libertad avanza e la vicepresidente Victoria Villarruel contestano il numero, denunciato dalle organizzazioni in difesa dei diritti umani, delle trentamila persone scomparseil regime e negano l’esistenza di un piano di sterminio e dei relativi crimini contro l’umanità. Le Madres e le Abuelas de Plaza de Majo, l’associazione di nonne che cercano i propri nipoti dati in adozione in modo coatto dopo l’uccisione dei loro genitoriil regime, hanno espresso forte preoccupazione per le affermazioni diche indeboliscono il sostegno politico al processo di «verità e giustizia». Insieme agli attivisti per i diritti umani, hanno denunciato i rischi distorico comportati dalle posizioni del presidente che giustifica l’operato delle forze di sicurezza, responsabili di torture ed esecuzioni extragiudizialila

