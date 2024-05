Il nuovo singolo del talento sannita Danny

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo una lunga attesa durata circa 1 anno, il giovanetorna a far sentire la propria voce con unispirato alla famosissima hit mondiale “Toca Toca” del duo rumeno Fly Project. “Un’altra volta” , è questo il titolo delbrano, disponibile, come annunciato dall’artista sui suoi canali social, dal 24 maggio su tutte le piattaforme di streaming digitali. “Basta uno squillo ed io ci casco un’altra volta”, messaggio chiaro e coinciso del giovane artista del centro storico beneventano, che esprime ancora una volta i suoi sentimenti nei confronti del primo amore, inneggiando la bellezza della sua amata. Una ricerca quasi ossessiva di connessioni mentali e, i ricordi di emozioni vissute fuori un bar, tra un drink e un altro, portanoa scrivere un testo dolce, cantato su una produzione piena di energia. Il centro storico, casa sua, sempre sullo sfondo di ogni brano e di ogni immagine pubblicata, danno conferma della voglia del giovane, di portare in alto il nome e l’immagine della sua città, mostrando a tutti senza vergogna le emozioni e i sentimenti di un giovane ragazzo di una piccola realtà.