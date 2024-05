Sai chi viene? Vip in studio a L' Eredità - insulti dopo le parole di Liorni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ciclicamente Marcofinisce nel mirino dei telespettatori più nostalgici de L', storico quiz del preserale di Rai 1 che ha ereditato, è il caso di dire, da gennaio. Il paragone, inevitabile e ingombrante, è quello con Flavio Insinna che ha segnato forse il momento più alto in termini di affetto del pubblico e ascolti del programma. La puntata andata in onda mercoledì sera, segnata dalla sfortunata prova del campione Sergio alla Ghigliottina, ha vistospiazzare tutti con un annuncio a sorpresa: ci sarà un ospite vip in. E via su X, l'ex Twitter, alla raffica di supposizioni, ipotesi e soprattutto sfottò. Anche feroci. "Spero arrivi Insinna, cosi ti insegna l'ultimo gioco", scrive un utente senza troppi giri di. Altri telespettatori da casa sognano Fiorello. Basterà attendere ancora qualche ora, a ogni modo.non sfugge nemmeno alla critiche relative alla Ghigliottina, con gli autori ancora una volta sotto accusa.