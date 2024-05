Piazza di Siena e di stelle Azzurri a caccia del sogno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ha preso il via ieri sera, con una strepitosa ouverture, la 91esima edizione del Csio di Roma-di"Master D’Inzeo": nello storico ovale di Villa Borghese il maestro Alvise Casellati ha diretto "Opera Italiana in The Art" con musiche di Puccini, nel centenario della scomparsa. Evento gratuito per il pubblico, come da oggi l’accesso alle gare. I giocatori di polo che parteciperanno al torneo nel Galoppatoio, hanno sfilato a cavallo in città, dadel Popolo adi Spagna. Da questa mattina nelle gare internazionali saranno in lizza 82 cavalieri fra i quali 4 fra i Top Ten della computer list Fei e altri 11 dei migliori 30. Ben 17 le bandiere rappresentate, delle quali 10 con il team nella Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo di domani. Spettacolari le prove di sabato del Trofeo Loro Piana: "piccolo" GP e Sei barriere (110 mila euro su un montepremi complessivo di 1 milione abbondante).

C’è anche Khvicha Kvaratskhelia per le strade di Roma ad assistere alla sfilata del Polo per la tradizionale passerella che apre lo storico torneo di Piazza di Siena. In via Condotti, nell’affollatissimo centro storico della Capitale, c’è anche uno spettatore d’eccezione, vale a dire l’esterno del Napoli, subito avvistato da un probabile tifoso partenopeo che ha urlato ‘C’è Kvaradona!’. sportface

Khvicha Kvaratskhelia, una giornata a Roma tra turismo e polo - Khvicha Kvaratskhelia, una giornata a Roma tra turismo e polo - Il torneo di piazza di siena La giornata di Kvaratskhelia a Roma non si è limitata al turismo. Infatti, ha assistito alla tradizionale sfilata che apre il torneo di piazza di siena. In mezzo a un ... informazione

Via al concorso ippico di Piazza di Siena con il concerto sulle note di Puccini - Via al concorso ippico di piazza di siena con il concerto sulle note di Puccini - Note, cavalli, amazzoni, cavalieri e bolidi. Apertura in grande stile per la tanto attesa 91esima edizione del concorso ippico di piazza di siena, in programma fino a domenica presso Villa Borghese, ... ilmessaggero

Kvaratskhelia a Roma: il georgiano fa il turista a via Condotti - Kvaratskhelia a Roma: il georgiano fa il turista a via Condotti - Polo azzurra, occhiali da sole e passo da turista. Nulla di nuovo a Via Condotti a Roma, in una delle strade più lussuoose della Capitale a due passi da piazza di Spagna. Ancora di ... ilmattino