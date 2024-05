Gasperini - domani l’incontro con la dirigenza dell’Atalanta per decidere sul futuro Tmw

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il tecnicoGian Piero, dopo aver vinto l’Europa League contro il Bayer Leverkusen, incontrerà lae i Percassipersul suo. Ildicon laSecondo quanto riportato da Tuttomercatoweb: Ora è arrivato il momento che Gian Pieroe l’Atalanta si incontrino. E decidano, insieme, cosa fare. Il summit tra il tecnico piemontese e ladella Dea, con patron Percassi che ovviamente sarà presente, andrà in scena nella giornata di. Lì, ad aspettare, si sa, c’è il Napoli. Per Aurelio De Laurentiisè la prima scelta. Ma dovrà essere l’allenatore a, ovviamente. Le dichiarazioni del tecnico sul suoLo ha detto a Sky Sport: «Ho solo il rammarico di non aver fatto giocare tutti abbastanza, ed è per questo che li ringrazio ancora più calorosamente.