Bari | incidente sul lavoro - operaio in codice rosso Stamattina

(Di giovedì 23 maggio 2024) Unè rimasto gravemente ferito.sulin un cantiere per i lavori della fogna bianca a Carbonara, frazione di. Oltre ai soccorritori sono intervenuti i vigili del fuoco. Il 47enne è stato trasportato inal policlinico. Non è in pericolo di vita. L'articolosulin proviene da Noi Notizie.. .

Operaio precipita in uno scavo profondo quattro metri durante i lavori in strada a Carbonara: è grave - Un operaio è caduto in uno scavo alto quattro metri, in via Vaccarella, nel quartiere Carbonara di Bari. L'incidente è avvenuto attorno alle 11 di oggi 23 maggio nel cantiere allestito diversi mesi fa per un intervento sulla fogna. bari.repubblica

