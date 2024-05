Vertice sui Campi Flegrei con Meloni Si parlerà di soldi per case danneggiate dal sisma e vie di fuga

Campi Flegrei, terremoto 3.6: scuole evacuate a Procida - campi flegrei, terremoto 3.6: scuole evacuate a Procida - L’epicentro del nuovo terremoto è stato localizzato nel golfo di Pozzuoli. Oggi a Roma vertice interministeriale presieduto dalla premier Giorgia Meloni ... ilgiornale

Terremoto Campi Flegrei, i gas dal sottosuolo e il rischio eruzione. «Sotto c'è qualcosa che preme, lì la gente non ci doveva abitare» - Nei campi flegrei, spiega l'esperto, si sta assistendo a una crisi bradismica, «il fenomeno di sollevamento e abbassamento del suolo» che è abitualmente accompagnato da terremoti e da fenomeni

Gli occhi di un "grande fratello" sui Campi Flegrei, così l'Ingv osserva la caldera - Non per prevedere, naturalmente. Per comunicare, soprattutto. Se oggi ogni singola variazione di un parametro – sismico, geochimico, fisico - ai campi flegrei viene registrata e analizzata dalla