Napoli - Gasperini è un nome che mette tutti d’accordo a Castel Volturno Sky

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Stasera ci sarà la finale di Europa League tra l’Atalanta e il Bayer Leverkusen. Una partita che ilguarderà con interesse per ovvi motivi. Lo racconta Francesco Modugno, giornalista Sky. Ildigenera un consenso unanime «La guarderà certo. De Laurentiis ci ha raccontato che le guarda tutte quelle dell’Atalanta, perché gioca un buon calcio, ha buoni giocatori e un allenatore interessante.è il candidato più forte alla panchina, quello cheun po’. Sarebbe una scelta che troverebbe un consenso unanime, per la quale bisogna però aspettare. Lui è sicuramente sensibile e intrigato ad un progetto, però l’Atalanta perè qualcosa di importante e quindi è giusto aspettare. Il piano A in questo momento sembra essere soprattutto lui, ma ci sono anche delle opzioni parallele che sono Conte, Italiano, Pioli».

