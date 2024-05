Inter in mano a Oaktree | oggi inizia una nuova storia - con una novità assoluta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’è di. L’atteso comunicato del fondo americano è arrivato stamattina, dopo che la realtà del mancato pagamento da parte di Steven Zhang era ormai diventata tangibile. UNA CERTEZZA – L’ha ora un nuovo proprietario, rappresentato dal fondo americano. L’escussione del pegno, compiuta nelle ultime ore dagli statunitensi sulle quote di maggioranza di Steven Zhang, è stata prodromica alla formalizzazione di una realtà che si era già sostanzialmente formalizzata negli scorsi giorni. I nuovi proprietari, come enunciato dall’apposito comunicato uscitoa metà mattina, intendono preservare il patrimonio sportivo e societario consolidatosi in questi anni, puntando sull’attuale management per conseguire nuovi successi.proprietario: l’diventa americana per la prima volta nella suaUNICUM – Con la formalizzazione del passaggio dell’, si concretizzerà un fatto finora mai verificatosi in casa nerazzurra.