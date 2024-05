Verso Milan-Salernitana - i tifosi non ne possono più | Piol - serve una svolta

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 21 maggio 2024), inon nepiù: l’andamento della squadra è troppo deludente. Orai è chiamato ad unaUna vittoria all’ultima giornata per congedarsi come si vede. Questo l’obiettivo di Stefanoi e di tutto ilin vista dell’ultimo impegno di campionato in casa contro la. Per la partita contro la formazione di Stefano Colantuono, in programma sabato 25 maggio alle 20:45, isi aspettano una reazione d’orgoglio da parte della squadra. Troppo deludente il finale di stagione per chiudere ancora con una prova incolore. La sconfitta per 3-1 contro il Torino nell’ultima partita non ha lanciato l’allarme in casa rossonera, perché già da diverse ...