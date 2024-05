Un morto tra i firmatari della lista elettorale - scatta la denuncia in Procura

Potrebbe essere stato un improvviso malore a far perdere il controllo della motocicletta a Alfredo Lazzoni, lo spezzino di 63 anni vittima dell’incidente stradale che si è verificato l’altra sera sull’Aurelia proprio al confine tra i Comuni di Arcola e Vezzano Ligure. Una zona considerata da sempre pericolosa soprattutto a causa della velocità, che ha causato diversi incidenti – alcuni dei quali con esito purtroppo mortale – e che proprio per questo da alcuni anni è monitorata dall’autovelox installato dal Comune di Arcola. lanazione

Livraga (Lodi), 18 maggio 2024 - incidente in autostrada, un morto. Tragedia, alle 18.20 di oggi sabato 18 maggio lungo l’A1 in direzione Bologna al chilometro 31. Per cause al vaglio della polizia stradale, che ha eseguito i rilievi di rito e sta cercando di ricostruire l’accaduto, una vettura si è schiantata all’altezza di Livraga. Da una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, sembra che il conducente abbia fatto tutto da solo.

ilgiorno