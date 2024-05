Mo | ‘fornisce immagini ad al Jazeera’ - Israele sequestra attrezzature ad Ap

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2024) Gaza, 21 mag. (Adnkronos) – Funzionari israeliani hannoto una telecamera e un’apparecchiatura per la trasmissione appartenenti all’Associated Press nel sud di, accusando l’agenzia di stampa di violare la nuova legge che vieta la fornitura diad al Jazeera. “L’Associated Press denuncia con la massima fermezza le azioni del governo israeliano volte a chiudere il nostro servizio di lunga data in diretta che forniva un punto di vista su Gaza attraverso il sequestro delle apparecchiature Ap”, afferma l’agenzia di stampa in una nota.Funzionari del Ministero delle Comunicazioni disono arrivati ??questo pomeriggio nella sede dell’Ap, nella città meridionale di Sderot, e hannoto l’attrezzatura. Hanno consegnato all’Associated Press un documento, firmato dal ...