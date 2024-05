Elezioni Civitavecchia 2024 | date e orari - candidati e ultimi sondaggi sulle comunali

(Di martedì 21 maggio 2024) Per lesi vota sabato 8 dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, in concomitanza con leeuropee. Circa 50mila abitanti sono chiamati alle urne: i duein testa aisono Massimiliano Greco per il centrodestra e Marco Piendibene per il centrosinistra. È probabile un ballottaggio tra i due domenica 23 e lunedì 24 giugno.

Civitavecchia , 5 febbraio 2024- “In vista delle Elezioni amministrative del 9 giugno e nell’ottica di offrire a Civitavecchia una proposta in grado di rilanciare la nostra città con serietà e competenza, come Italia Viva abbiamo proposto al centrosinistra la candidatura a sindaco di Gino Vinaccia ”: Così, in una nota, il gruppo di Italia Viva di Civitavecchia . ilfaroonline

Civitavecchia , 13 aprile 2024 – “Dopo la fallimentare esperienza dell’Amministrazione uscente e dopo lunghi anni di immobilismo e occasioni mancate, a Civitavecchia è arrivato il momento di voltare pagina in maniera netta e di affrontare con serietà, competenze e dinamismo le sfide che attendono la nostra città”. E’ quanto detto in conferenza stampa d alla consigliera regionale di Italia Viva , Marietta Tidei . ilfaroonline

