Calciomercato com – Calafiori show sotto gli occhi di Juventus e Spalletti | Thiago Motta lo vuole con sé - jolly per gli Europei|Primapagina

(Di martedì 21 maggio 2024) 2024-05-20 23:35:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Soltanto un anno fa Riccardoconcludeva una stagione interessante al Basilea dopo essere stato sacrificato sull’altare del mercato dalla Roma in cui è cresciuto e per cui sognava di giocare. L’annata in Svizzera aveva messo in risalto qualità rimaste fino a quel momento nascoste, ma nessuno avrebbe mai pensato che quel terzino, all’occorrenza braccetto di una difesa a 3 avrebbe potuto trasformarsi in uno dei migliori difensori centrali di una linea a 4 di questa Serie A. La trasformazione messa in atto con lui è probabilmente il capolavoro tattico die la doppietta rifilata allanella serata di oggi rappresenta forse l’emblema di questa trasformazione in una ...

