VIDEO – Inter - che festa Scudetto! Inzaghi da 10 | Inter-News Web TV

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’ha festeggiato la sua seconda stella nella giornata di ieri a San Siro. Prima della consegna delloi nerazzurri hanno pareggiato per 1-1 contro la Lazio, rimanendo imbattuti all’ultima giornata davanti ai propri tifosi. Nell’ultimopubblicato sulla Web TV di.it, la nostra Romina Sorbelli ci ha raccontato tutto il pomeriggio tinto di nero e blu.IN BACHECA – L’ha festeggiato poche ore fa lonumero 20 della sua storia, per l’ennesima volta in questo mese ricco di gioia. A San Siro è stato consegnato il trofeo a capitan Lautaro Martinez dopo il pareggio per 1-1 contro la Lazio. Al giapponese Daichi Kamada ha risposto sul finale Denzel Dumfries di ...