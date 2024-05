Teheran apre un' inchiesta sullo schianto dell' elicottero

Il dopo Raisi e la crisi di consensi dei conservatori a Teheran - Il dopo Raisi e la crisi di consensi dei conservatori a teheran - Proprio pochi giorni fa l'ex presidente Rouhani - con un'insolita lettera aperta - aveva duramente criticato l'esclusione dei riformisti dalle elezioni, ponendo in questione la ...

Raz Zimmt: "La morte di Raisi è un colpo duro per Khamenei, ma non cambierà l'Iran" - Raz Zimmt: "La morte di Raisi è un colpo duro per Khamenei, ma non cambierà l'Iran" - Si spiega solo con il fatto che la maggior parte degli aerei e degli elicotteri iraniani risale a prima della Rivoluzione islamica del 1979. Sono velivoli che sono stati dati dagli Usa all’Iran e, a ...

C'è chi sta già puntando il dito contro Israele per la morte di Raisi - C'è chi sta già puntando il dito contro Israele per la morte di Raisi - Le autorità della Repubblica Islamica, al momento, non hanno rilasciato altre dichiarazioni, né hanno riferito che l'elicottero potrebbe essere stato ... Non a caso, la sicurezza nelle strade di ...