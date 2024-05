Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di lunedì 20 maggio 2024) Immaginate di avere 14 anni e di combattere contro une di vivere in un reparto di oncologia lontana da tutte. L'unico modo che avete per comunicare con amici e familiari sono i social. Immaginate di raccontare in alcuni post quello che di difficile state vivendo e di ritrovarvi commenti pieni di odio gratuito e insulti. Questo &egra...