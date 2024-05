Record incassi e spettatori - ma il Foro Italico è troppo piccolo | i numeri degli Internazionali di tennis

Dopo Madrid, Roma . La numero 1 del mondo Iga Swiatek vince gli Internazionali d’Italia per la terza volta in carriera . Lo fa battendo ancora una volta Aryna Sabalenka (numero 2 del mondo) con il risultato di 6-2 6-3, al termine di un match più ...

Jarry: età, ranking Atp, la squalifica per doping. Chi è il tennista agli Internazionali di Roma - Jarry: età, ranking Atp, la squalifica per doping. Chi è il tennista agli Internazionali di Roma - Una grande partita ieri sera al Pietrangeli del foro italico. Battuto Paul Roma – Sarà Nicolas Jarry, tennista cileno numero 24 in Atp, a sfidare Alexander Zverev per il trofeo degli Internazionali ...

Wta Roma - Festa azzurra al Foro Italico: trionfano Jasmine Paolini e Sara Errani - Wta Roma - Festa azzurra al foro italico: trionfano Jasmine Paolini e Sara Errani - Dal nostro inviato - Dodici anni dopo, è sempre Sara Errani - questa volta insieme a Jasmine Paolini - a permettere a una coppia azzurra di trionfare nuovamente agli Internazionali BNL d'Italia. Una ...

