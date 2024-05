Mamme col Lambro alla porta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Mentre cerco di convincere mio figlio che l’ombrello è meglio tenerlo sopra la testa e non di lato; mentre lo raccolgo dpozzanghera dove è inciampato, tuffandosi con mani, piedi e ginocchia esattamente trenta secondi dopo che siamo usciti di casa; mentre sento colare lungo la schiena la pioggia che s’intrufola dal colletto della giacca, lasciato scoperto a causa di tutte le procedure di cui sopra, dentro di me sento montare imprecazioni dal sapore antico. Poi però, una volta all’asciutto, prendo il telefono e scorro le immagini dal quartiere Ponte: strade come fiumi, gente che avanza nell’acqua a gambe nude, un gommone per mettere in salvo una mamma spaventata con i suoi due bambini. Tutto, per me, si ridimensiona e mi riprometto: al prossimo acquazzone, calma olimpica. Perché non in tutta la città c’è ilche bussa ...