Il video con la bandiera sovietica proiettata sulla Porta di Brandeburgo è falso

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’8 maggio 2024 è stato pubblicato su Facebook unche mostra ladi, a Berlino, in Germania. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Ieri sera ill sistema dell’illuminazione delladia Berlino è stato violato proiettando l’immagine delladella Vittoria.». Il riferimento è alladell’ex Unionee al Giorno della Vittoria, cioè la commemorazione che il 9 maggio si tiene annualmente in Russia per celebrare la sconfitta della Germania nazista e la fine della Seconda guerra mondiale. Si tratta di un ...

Bandiera Blu 2024, la Campania sale a 20: inserita anche Baia Domizia - bandiera Blu 2024, la Campania sale a 20: inserita anche Baia Domizia - Sono 236 le località rivierasche, per complessive 485 spiagge, e 81 gli approdi turistici che hanno ottenuto il riconoscimento bandiera blu 2024. Sono 236 le località rivierasche, per complessive 485 ...

VIDEO | Quanti premi per Trombini: "Belle sensazioni. Le dedico ad Arezzo e ai miei compagni" - video | Quanti premi per Trombini: "Belle sensazioni. Le dedico ad Arezzo e ai miei compagni" - Alla serata, condotta dalla giornalista Barbara Perissi, hanno partecipato alcuni compagni di squadra di Trombini: il capitano Settembrini, il bomber Gucci e la bandiera Foglia, omaggiati ...

Lollobrigida: “Firenze merita qualcuno che ama il bello e sa gestirlo, come Schmidt” / VIDEO - Lollobrigida: “Firenze merita qualcuno che ama il bello e sa gestirlo, come Schmidt” / video - Il ministro in visita in città ha speso parole per l'ex direttore degli Uffizi e Torselli. "Può far bene anche in Europa" ...