Borsa | l' Europa pesante con Wall Street - Bpt sopra il 4%

(Di giovedì 25 aprile 2024) Le Borse europee accentuano i ribassi dopo l'avvio in profondo rosso di, con gli investitori spaventati dallo spettro della stagflazione dopo che il pil Usa del primo trimestre è salito meno delle attese e il deflatore Pce, che misura i prezzi di beni e servizi acquisiti dai consumatori, è cresciuto oltre le previsioni. Parigi e Francoforte cedono l'1,5%, Milano l'1,1% mentre Londra tiene (+0,1%) grazie al fermento sui titoli minerari innescato dall'offerta di Bhp per Anglo American. A New York il Dow Jones cede l'1,7% mentre Nasdaq e S&P scivolano dell'1,4%. L'andamento del deflatore Pce ha fatto impennare i rendimenti dei Treasury americani al 4,71% mentre il mercato si trova costretto a rinviare per l'ennesima volta le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed, prezzato ormai solo a dicembre. Le aspettative sono calanti ...

